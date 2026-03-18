Ilary Blasi torna | frecciata alla Rai e battuta sulla mensa

Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip, affiancata dall’opinionista Selvaggia Lucarelli. Durante la prima puntata, ha rivolto una frecciata alla Rai e ha fatto una battuta sulla mensa. La conduttrice ha ripreso il suo ruolo con energia, attirando subito l’attenzione del pubblico e dei media. La trasmissione prosegue con queste novità e commenti.

Ilary Blasi ha fatto il suo ritorno alla conduzione del Grande Fratello Vip con un impatto immediato, affiancata dall’opinionista Selvaggia Lucarelli. La serata si apre con un clima festoso nello studio di Canale 5, dove Raimondo Todaro balla al centro della scena prima dell’ingresso della conduttrice. Un momento di tensione comica nasce quando la Blasi scambia una macchia di trucco sulla camicia bianca del ballerino per sangue, generando un primo momento iconico della puntata. Subito dopo l’esibizione, Ilary accoglie i concorrenti e presenta la nuova opinionista, portando in diretta una battuta spiazzante che mette a confronto la mensa del programma con quella della Rai. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ilary Blasi torna: frecciata alla Rai e battuta sulla mensa Articoli correlati Grande Fratello torna a marzo: edizione rinnovata e ritmo più serrato. Alla conduzione Ilary BlasiIl Grande Fratello torna in prima serata su Canale 5 a metà marzo con Ilary Blasi. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla guida del reality: Buonamici e Lucarelli opinionisteLa televisione italiana continua a puntare su uno dei suoi formati più longevi e capaci di reinventarsi stagione dopo stagione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ilary Blasi Temi più discussi: GF Vip, Ilary Blasi emozionata in avvio: Un ritorno a casa. Selvaggia Lucarelli manda una frecciata alla Rai; Grande Fratello Vip 2026, la frecciata di Selvaggia Lucarelli alla Rai: A Mediaset si mangia, dall'altra parte...; Lucarelli 'contro' tutti al Gf Vip, cosa è successo nella prima puntata; Ilary Blasi intervistata a Verissimo, il sogno del GF VIP e le nozze con Bastian Müller: Siamo ai titoli di coda. Ilary Blasi torna al Grande Fratello e provoca bufera sulla RaiIlary Blasi torna al Grande Fratello Vip e lancia una frecciata alla Rai La sera del debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, ... assodigitale.it Grande Fratello, Ilary Blasi è tornata e si vede! Con Lucarelli pesante frecciata alla RaiIl ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip avviene con il botto, affiancata da Selvaggia Lucarelli. Grandi applausi per la presenza di Cesara Buonamici, ma ad attirare l’attenzione è – come si p ... gossipetv.com Ilary Blasi apre la prima puntata del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook Quando c'è Ilary Blasi a guidare il #gfvip riesce a farmi dimenticare i difetti di un reality che non sopporto. Almeno si ride, si fa caciara, (si litiga grazie a Lucarelli). Lo dicevo anche quando le davano contro per questo stile, Ilary è unica x.com