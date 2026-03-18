Ilary Blasi riporta l'energia che mancava al GF Vip | perché il flop agli ascolti non deve spaventare

Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello VIP, portando con sé un’energia che mancava nelle ultime puntate. Nonostante gli ascolti siano inferiori alle aspettative, la conduttrice si impegna a mantenere il ritmo e a dare nuova vitalità allo show. La ripresa del reality avviene in un momento di calo di pubblico, ma non si evidenziano segnali di crisi immediata.

Il Grande Fratello VIP riparte con un flop agli ascolti ma il dato non preoccupa il potenziale. Con la sua energia Ilary Blasi riporta il ritmo giusto su cui costruire il futuro del reality. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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