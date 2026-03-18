Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha compiuto un gesto nei confronti di Signorini che non è passato inosservato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, diventando subito uno dei momenti più commentati della serata. Il ritorno del reality show nel palinsesto previsto per il 2026 ha suscitato numerose reazioni tra il pubblico e i media.

L’attesissimo ritorno del Grande Fratello Vip nel palinsesto televisivo del 2026 ha segnato un momento di rottura col passato e un tuffo nostalgico nelle radici del programma. La prima puntata della nuova stagione si è aperta con un’energia travolgente, caratterizzata da una coreografia spettacolare guidata da Raimondo Todaro, che ha trasformato lo studio in un vero palcoscenico da grande varietà. Al centro di questo vortice di luci e musica è apparsa lei, Ilary Blasi, visibilmente emozionata e pronta a riprendersi lo scettro della conduzione. Il suo ingresso è stato accolto da un boato del pubblico, sancendo quello che molti hanno definito un ritorno a casa necessario per la solidità del format Mediaset. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ilary Blasi, il gesto verso Signorini in diretta: l’hanno notato tutti

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