Domenica si conclude nella project room del MudaC la mostra di Giulia Nelli intitolata “Radicati alle profondità della terra”, organizzata dal Comune di Carrara. L’esposizione presenta le opere dell’artista, che ha realizzato un percorso visivo tra le foreste dell’anima e le radici profonde della terra. La mostra rimane aperta al pubblico fino alla fine della settimana.

Si chiude domenica nella project room del MudaC la la mostra di Giulia Nelli dal titolo “Radicati alle profondità della terra”, organizzata dal Comune di Carrara. Il progetto è stato selezionato e premiato dal bando Toscanaincontemporanea 2025 della Regione Toscana. E nelle giornate conclusive sono in programma due iniziative: sabato alle 17 l’incontro sul tema “Il coraggio di scendere all’Inferno (per ritrovarsi)” con Massimo Seriacopi, e domenica alle 16 Giulia Nelli condurrà il laboratorio “Cosa c’è sotto?” per bambini e famiglie. L’ingresso a entrambi è gratuito e senza prenotazione. Massimo Seriacopi, docente di Lettere e dottore di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’viaggio’ di Giulia Nelli nella foresta dell’anima

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