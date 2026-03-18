Il tour di Banana Republic torna in scena con una nuova veste benefica: il pubblico ha assistito a uno spettacolo speciale in cui il pm Laurino ha esibito le sue doti da cantante. L’evento, pensato per celebrare i sessant’anni, unisce la voglia di festeggiare con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause sociali. La serata ha coinvolto numerosi spettatori desiderosi di partecipare a questa iniziativa solidale.

Il desiderio di festeggiare sul palco i sessant’anni e di fare qualcosa per gli altri. Da qui è partita l’idea di dar vita a una band e di riproporre in concerto lo storico tour "Banana Republic" di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, che dopo il debutto alle Muse di Ancona sarà sabato al teatro Feronia di San Severino. Nell’inedita veste di cantante, sarà il sostituto procuratore Andrea Laurino, che dopo aver prestato servizio per 14 anni a Macerata, dal 2009 è ad Ancona. Al suo fianco l’avvocato Maurizio Miranda (sax e tastiere), il dipendente comunale Andrea Amadori (batteria), il consulente ambientale Alessandro Balducci (al basso),... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tour Banana Republic rivive per beneficenza. Il pm Laurino sul palco in versione cantante

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