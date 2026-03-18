Il tenue colore della fine è, in un certo senso, il Frieren – Oltre la fine del viaggio dell’apocalisse. È una definizione forse semplicistica, ma durante la lettura è proprio questo il tipo di sensazione che mi ha lasciato: impotenza, solitudine, paura del futuro e – infine – una forma di catarsi. Pubblicato nella prima parte del 2026 da Planet Manga, l’opera di Haruo Iwamune tocca corde profonde dell’animo umano, pur senza “proferire una parole”: o meglio, dicendone poche, ma giuste. Assieme alla protagonista, una “Violet Evergarden” senza gonnella, il lettore affronta le conseguenze non della guerra, bensì del periodo post bellico, quando le rovine dominano incontrastate i paesaggi e il silenzio impatta sulle vite di coloro che restano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il tenue colore della fine, un lento e immortale vagabondare

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