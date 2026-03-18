Stasera alle 20, il Centro Sociale Il Portoncino ospita il Mauro Mussoni Quintet Original Project, all’interno della rassegna Parole e Musica curata dal Club Borion’s Music Studio. Il concerto vede la presentazione del nuovo progetto musicale del contrabbassista e compositore riminese, intitolato ’Tempo’. L’evento si svolge sul palco del Portoncino.

Oggi alle 20 il Centro Sociale Il Portoncino, nell’ambito della rassegna Parole e Musica, curata dal Club Borion’s Music Studio, ospiterà il Mauro Mussoni Quintet original project per la presentazione di ’ Tempo ’, il nuovo progetto musicale del contrabbassista e compositore riminese. Il quintetto, formato da: Massimo Morganti (trombone), Simone La Maida (sax e flauto), Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Manuel Giovannetti (batteria) e lo stesso Mauro Mussoni, darà forma e sostanza al ’ Tempo ’ non con un mero espediente semantico, bensì attraverso una riflessione filosofica sul suo fluire sia come entità che sfugge e si rinnova che come unità di misura che scandisce i gesti quotidiani e le oscillazioni emotive di tutti e di ciascuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Tempo’ di Mussoni batte sul palco del Portoncino

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