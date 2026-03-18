La Civitanovese ha confermato l’allenatore Massimo Silva, che continuerà a guidare la squadra anche nella prossima stagione. La società ha deciso di mantenere Silva nonostante siano stati sollevati dall’incarico i ex direttori Paolo Pochetti e Mauro Traini, con cui si sono interrotte le collaborazioni. La squadra proseguirà sotto la guida di Silva, che rimane al timone del club.

Ormai separate le strade tra la Civitanovese e i suoi ex direttori Paolo Pochetti e Mauro Traini, continua l’avventura di Massimo Silva sulla panchina rossoblù. La posizione del tecnico non è stata messa in discussione dal club, nonostante dopo il triplice fischio di domenica qualche voce di addio sia circolata in città. Il dubbio che il trainer potesse lasciare o magari essere sollevato dall’incarico era dal momento che fu l’ex ds Mauro Traini a chiamarlo, dunque le dimissioni del dirigente ascolano avrebbero potuto significare fine del progetto tecnico. Così non è stato, evitando quello che sarebbe stato il terzo cambio di guida tecnica stagionale e, forse, l’arrivo di un altro allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico non si discute. Civitanovese, resta Silva

Articoli correlati

Silva: "Dalla Civitanovese segnali positivi""Dall’ultima partita ho colto dei segnali importanti dai ragazzi, speriamo di rivederli oggi in campo ma con una migliore attitudine offensiva".

Civitanovese, il tempo inizia a stringere. Mister Silva: "Bisogna darsi una mossa""Resta poco tempo e bisogna darsi una mossa, ma ho visto delle cose che lasciano ben sperare per le restanti partite".

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il tecnico non si discute Civitanovese...

Temi più discussi: Silva: Il morale della Civitanovese deve restare alto, Bonura: Prossimo scontro diretto determinante; Civitanova non sbaglia. Senigallia si deve arrendere; Caos Civitanovese, via Traini e Pochetti: pagano il mercato d’inverno; Lube, caccia al primo allungo: quarti di finale scudetto, Civitanova cerca il 2-0. Trento non avrà gli schiacciatori Michieletto e Lavia.

Civitanovese, il saluto del dg Pochetti: Emerse visioni differenti con la nuova proprietàECCELLENZA - L'ormai ex dirigente rossoblù ringrazia tutti, dagli allenatori a Profili, e ammette: Un contesto estremamente complesso, con mille difficoltà e con una situazione che molti consideravan ... youtvrs.it

Civitanovese, gara chiave: un dubbio in difesa, ecco la possibile formazioneUna gara chiave, forse decisiva. Che la Civitanovese giocherà sapendo di non poter sbagliare. Domani (ore 15) al Polisportivo il match contro il Fabriano. Entrambe le formazioni sono all'ultimo posto ... youtvrs.it

L'esperto tecnico ancora senza vittorie #Civitanovese #FabrianoCerreto - facebook.com facebook