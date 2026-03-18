il sindaco lattuca e il prof valbruzzi spiegano le ragioni del no alla riforma

Il sindaco Lattuca e il professor Valbruzzi hanno partecipato a un evento in cui hanno illustrato le motivazioni del No alla riforma Nordio. L’incontro si è svolto in una serata organizzata dai circoli del Pd di Oltresavio, Valle Savio, Dismano, Borello e Fiorenzuola, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e approfondire le ragioni di opposizione alla riforma prima del referendum.

In vista dell’appuntamento referendario, i circoli Pd Oltresavio, Valle Savio, Dismano, Borello e Fiorenzuola chiamano a raccolta la cittadinanza per una serata di approfondimento e mobilitazione sulle ragioni del No alla riforma Nordio. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà domani alle 20.30 in piazza Anna Magnani, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e del prof. Marco Valbruzzi, politologo e costituzionalista dell’Università Federico II di Napoli, che approfondiranno i nodi politici e tecnici della riforma. "Questa non è una semplice riforma tecnica, ma un tentativo di scardinare l’equilibrio tra i poteri dello Stato –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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