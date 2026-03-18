Il regime iraniano ha reagito alla morte di Ali Larijani, con il capo dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, che ha dichiarato che il sangue di Larijani sarà vendicato. La notizia è stata diffusa in seguito alla sua scomparsa, suscitando una forte presa di posizione da parte delle autorità iraniane. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale, senza al momento ulteriori dettagli sulle azioni che seguiranno.

La morte di Ali Larijani sta scatenando la reazione del regime iraniano. Il capo dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha promesso la vendetta. Al momento e nel luogo opportuni, verrà data una risposta decisiva, deterrente e deplorevole all'America criminale e al sanguinario regime sionista, e il sangue puro di questo martire di alto rango e di altri preziosi martiri sarà vendicato". L'ha detto il capo dell'esercito iraniano, il generale Amir Hatami, in una dichiarazione pubblicata da Tasnim, riferendosi alla morte del capo della sicurezza Ali Larijani. Reagendo all'uccisione di Ali Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Il sangue di Larijani sarà vendicato". La minaccia di Teheran

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