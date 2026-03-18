Il Salone del Mobile ai tempi della guerra | Crisi su un mercato in crescita ma il futuro è nell’innovazione

Il Salone del Mobile si svolge in un momento di grande incertezza, con un mercato che continua a crescere nonostante le tensioni geopolitiche. La crisi in corso ha portato a un incremento dei costi di produzione e a problemi legati all’approvvigionamento energetico. Gli organizzatori e i partecipanti si preparano a confrontarsi con queste sfide, puntando sull’innovazione come strada per affrontare il futuro.

Monza, 18 marzo 2026 – “È un momento complicato, che cade in uno scenario già difficoltoso. L ’ennesima crisi geopolitica degli ultimi anni con effetti pesanti sull’energia e l’aumento dei costi di produzione”. Elia Vismara, presidente di Assobagno, un’azienda di famiglia a Verano Brianza diventata leader nella produzione di cabine doccia, non si nasconde dietro a un dito. Per il settore dell’arredo è arrivata la sfida più difficile. Dal 21 al 26 aprile il Salone del Mobile di Milano ospiterà anche il Salone internazionale del Bagno, appuntamento con cadenza biennale. Come ci arrivate? “Questa crisi non fa bene al settore. Andrà valutato l’impatto sull’export nel mondo mediorientale, gli Emirati, la Penisola arabica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Salone del Mobile ai tempi della guerra: “Crisi su un mercato in crescita ma il futuro è nell’innovazione” Articoli correlati Leggi anche: Design, il Salone del Mobile disegna il futuro del progetto Leggi anche: Design, il Salone del Mobile definisce il futuro del progetto Aggiornamenti e notizie su Il Salone del Mobile ai tempi della... Temi più discussi: Guida pratica al Salone del Mobile.Milano 2026; Il Salone del Mobile diventa un film: Lost and Roll racconta la settimana del design; Tutte le anticipazioni del Fuorisalone 2026; FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week. Il Salone del Mobile diventa un film: Lost and Roll racconta la settimana del designIl regista Gianluca Vassallo racconta il lato più umano e inatteso della Settimana del Salone: progettisti e persone comuni compongono il mosaico vivo di una città che, ogni anno ad aprile, diventa il ... living.corriere.it La comunità del Salone del Mobile . Un racconto corale dietro le quinte. Dal creativo al venditore di PolaroidLost and Roll è il documentario del regista Gianluca Vassallo: verrà presentato lunedì all’Anteo Dai gesti ai silenzi, ognuno si è offerto in modo autentico, come Munshi, stupito dal mondo. ilgiorno.it Manca poco all’atteso Salone del Mobile di Milano 2026, l'evento di riferimento internazionale per il design e l'arredo a cui parteciperanno migliaia di professionisti da tutto il mondo. Presto, sarà disponibile la nostra nuova collezione dedicata, progettata per a - facebook.com facebook Countdown to Salone del Mobile: SaloneSatellite x.com