Il ritorno dei mattoncini Al Garibaldi il Brick Show

Al Garibaldi si svolge il Brick Show, un evento dedicato ai mattoncini Lego. Durante il fine settimana sono in programma esposizioni di creazioni, aree di gioco e attività per i visitatori di tutte le età. L’evento riunisce appassionati e famiglie per condividere la passione per le costruzioni e il divertimento legato a questo gioco. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato alla creatività e all’intrattenimento.

Fine settimana all’insegna della cratività, costruzioni e divertimento legati al Lego, il gioco senza età che continua a svagare schiere di appassionati in ogni parte del mondo. Il Garibaldi per la terza volta alza il sipario su Prato Brick Show, l’evento dedicato ai celebri mattoncini organizzato da ToscanaBricks Il Lego Users Group della Toscana. Sabato e domenica immersi nel mondo più creativo realizzato da costruttori provenienti da tutta Italia. Il pubblico potrà ammirare creazioni e diorami originali ideati di decine di Afol (Adult Fan of Lego) appartenenti a gruppi ufficialmente riconosciuti da The Lego Group. In esposizione ci... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ritorno dei mattoncini . Al Garibaldi il Brick Show Articoli correlati Smart Brick, l'Intelligenza Artificiale entra nei mattoncini LegoAGI - Lego porta la connettività e l'intelligenza artificiale dentro ai suoi mattoncini, diventando una delle protagoniste dell'edizione 2026 del CES... Mattoncini Lego al GaribaldiCi sarà spazio anche per la beneficenza alla terza edizione di Prato Brick Show tutta dedicata ai mattoncini Lego in programma sabato 21 e domenica... Tutti gli aggiornamenti su Brick Show Temi più discussi: Il ritorno dei mattoncini . Al Garibaldi il Brick Show; Dalle rampe ai mattoncini Lego, storie di città che provano a essere più accessibili; Grandi d’età, ma grandi appassionati di Lego; Mattoncini Lego al Garibaldi. Il ritorno dei mattoncini . Al Garibaldi il Brick ShowSabato e domenica il mondo Lego sarà protagonista di mostre e laboratori. Spazio anche alla beneficenza per donare le scatole agli ospedali pediatrici . lanazione.it Mattoncini Lego al GaribaldiCi sarà spazio anche per la beneficenza alla terza edizione di Prato Brick Show tutta dedicata ai mattoncini Lego ... msn.com Possono forse mancare i castelli in un fine settimana dedicato ai mattoncini LEGO Assolutamente no! Anche quest’anno troverete castelli pronti a farvi tornare bambini. Prato Brick Show vi aspetta il 21 e 22 Marzo, a Il Garibaldi. Biglietti in cassa e online - facebook.com facebook