Il ritiro del Senegal il cucchiaio di Brahim l' asciugamano | cosa è successo nella finale di Coppa D' Africa

Nella finale di Coppa d'Africa sono accaduti diversi episodi: il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim e l'asciugamano. La Confederazione africana di calcio ha deciso di assegnare la Coppa 2025 al Marocco, una scelta che ha suscitato molte discussioni. Di seguito vengono ripercorsi i principali avvenimenti che si sono verificati durante la manifestazione.

La credibilità di un movimento messa a serio repentaglio. Come è possibile assegnare a tavolino dopo due mesi la Coppa continentale accogliendo il ricorso della nazionale sconfitta, non per un caso di doping, di tesseramenti irregolari, ma per un fatto accaduto in campo e quindi - a questo punto verrebbe da dire solo teoricamente - sotto gli occhi di tutti? Regolamento alla mano si trattava di un classico caso di bianco e nero. Di grigio c'era ben poco. Don King, storico promoter di boxe, era solito dire "Only in America" anche se la sua era un'accezione positiva. Qui viene da dire "Only in Africa", col magone per chi sogna di vedere questo continente evolversi, non solo sportivamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim, l'asciugamano: cosa è successo nella finale di Coppa D'Africa Articoli correlati Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d’Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos’è successo a RabatPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successoMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club Una raccolta di contenuti su Il ritiro del Senegal il cucchiaio di... Temi più discussi: Incredibile: Coppa d'Africa assegnata al Marocco, sconfitta a tavolino per il Senegal; Il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim, l'asciugamano: cosa è successo nella finale di Coppa D'Africa; Senegal - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Senegal raddoppia le pene detentive per i reati di omosessualità. Il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim, l'asciugamano: cosa è successo nella finale di Coppa D'AfricaDopo l'incredibile decisione della Caf di assegnare la Coppa 2025 al Marocco, ripercorriamo i fatti dell'incredibile ultimo atto a Rabat ... gazzetta.it Coppa d'Africa assegnata al Marocco: sconfitta a tavolino per il SenegalLa Federazione calcistica africana ha decretato la sconfitta a tavolino del Senegal (che aveva lasciato il campo per 15' per protestare contro il rigore fischiato agli avversari) per 3-0 nella finale ... sport.sky.it Così, de botto, in un mercoledì sera la CAF (Confederation of African Football), tramite comunicato stampa ufficiale, ha assegnato la vittoria a tavolino al Marocco con un 3-0, cancellando di fatto il successo del Senegal, che il 18 gennaio aveva festeggiato dop - facebook.com facebook Questa sera su Sky accadrà una cosa: dopo la partita tra Italia e Senegal, andrà in onda il nostro speciale che abbiamo girato sul ritorno in campo di Matilde Villa. È solo il primo di uno dei nostri video che vedrete in tv prossimamente. Sì, é una discreta soddisf x.com