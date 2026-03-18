Gian Luca Pelloni Bulzoni, conosciuto come l’erede di Raffaella Carrà, è diventato il suo figlio adottivo dopo un rapporto che è iniziato quasi per caso. La loro relazione si è sviluppata nel corso di più di vent’anni, lontano dai riflettori e senza che vi fossero coinvolgimenti pubblici o dichiarazioni ufficiali. La storia si intreccia tra incontri, un ristorante e un’adozione.

La relazione tra Raffaella Carrà e Gian Luca Pelloni Bulzoni, diventato poi il figlio adottivo, comincia quasi per caso, lontano dai riflettori ma destinata a durare oltre vent’anni. Un legame costruito nella discrezione più assoluta, coerente con il carattere dell’artista, che ha sempre difeso con determinazione la propria sfera privata. Raffaella Carrà lo ripeteva spesso: "Sono molto gelosa della mia vita privata". Proprio questa riservatezza ha fatto sì che per molti anni si sapesse pochissimo di Gian Luca Pelloni Bulzoni, un uomo rimasto a lungo dietro le quinte pur essendo una presenza costante nella vita della conduttrice. Nel tempo il suo ruolo è stato descritto in modi diversi, bodyguard, segretario, assistente, talvolta manager. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ristorante, l’incontro, l’adozione. Così Gian Luca Pelloni Bulzoni è diventato l’erede di Raffaella Carrà

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Tutto quello che riguarda Così Gian Luca

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la Repubblica. . Se Raffaella Carrà aveva un rimpianto era quello di una gravidanza mancata, una maternità di sangue. E così Carrà i figli se li era scelti. Gian Luca Pelloni Bulzoni, il figlio adottivo che si scopre erede universale, beneficiario cioè dell’intero pat - facebook.com facebook