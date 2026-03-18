il regno degli oggetti

A Roma, il 18 marzo, si osserva come nell’epoca attuale siano gli oggetti a plasmare concretamente il mondo, dopo secoli in cui a muoverlo erano idee, sogni e visioni. La trasformazione si manifesta nel ruolo centrale che gli oggetti assumono nella vita quotidiana, influenzando le azioni e le scelte delle persone. Questa evoluzione segna un cambio di paradigma rispetto alle epoche passate.

Roma, 18 mar – Dopo secoli e secoli nei quali il mondo è stato mosso da idee, sogni e visioni, nell’evo contemporaneo sono gli oggetti a dare vita alla realtà. La prima società della Storia fondata sul lucro si manifesta ai popoli come dispensatrice di oggetti che hanno un costo elevato: il tempo del lavoro che ruba la vita agli esseri umani. L’Illusione della felicità. I tempi sono scanditi dal lavoro che viene venduto al miglior offerente, mentre quello che rimane per sé è solo ciò che resta della giornata, della settimana e dell’anno. La rivoluzione industriale e quella senza fine borghese che arriva ai nostri giorni hanno distrutto la realtà fatta di idee e sentimenti per sostituirla con l’illusione della felicità a basso costo creata dal consumo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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