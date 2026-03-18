Il regista che ha scoperto Kimi sul set ha descritto Antonelli come un bambino serio e rispettato, che già a otto anni guidava qualsiasi tipo di mezzo. Antonelli è apparso per la prima volta al cinema prima di debuttare in pista, e da bambino ha recitato in

Che occhio Matteo Rovere. Il regista, sceneggiatore e produttore (avete presente il marchio Groenlandia?) nel 2016 girò 'Veloce come il vento'. Accanto a Stefano Accorsi e alla debuttante Matilda De Angelis, c’era anche un mini Kimi Antonelli. Lo ha scoperto prima di tutti. "Non posso ascrivermi nessun merito - ride - io l’ho trovato in un altro ambito, anche se già allora correva ovunque". Ci racconti. "Quando ho girato 'Veloce come il vento' cercavo di entrare in contatto con il mondo romagnolo dei motori e in particolare al campionato italiano GT. L’Antonelli Motorsport, la scuderia guidata da Marco, il papà di Kimi, ci diede una grande mano durante le riprese, mettendoci anche a disposizione le loro macchine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il regista che scoprì Kimi sul set: "Serio, rispettato, e poi a 8 anni guidava già qualsiasi mezzo..."

Articoli correlati

Leggi anche: Frattesi Inter, irrompe anche il Galatasaray e vuole fare sul serio! L’indiscrezione dalla Turchia: il giocatore avrebbe già…

Leggi anche: Amadeus sul momento dell’Inter: «Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato. I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!»

This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum

Una selezione di notizie su Il regista che scoprì Kimi sul set...

Argomenti discussi: Fan di Sissi? Guardate Devrim Lingnau trasformata ora in Lady Nazca.

Il regista che scoprì Kimi sul set: Serio, rispettato, e poi a 8 anni guidava già qualsiasi mezzoAntonelli è comparso prima al cinema che in pista: da bambino ha avuto una parte in Veloce come il vento. Matteo Rovere, il regista, ricorda: Si capiva che aveva qualcosa in più. Ha iniziato alla g ... msn.com

Kimi Antonelli, quella volta che si improvvisò attore: l'esperienza nel film 'Veloce come il vento'Kimi Antonelli ha un passato da attore nel film diretto da Matteo Rovere Veloce come il vento. Era il 2016. Erano passati dieci anni dall'ultima vittoria di un italiano in Formula 1, quella di Giancar ... corrieredellumbria.it