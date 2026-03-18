Nella puntata di questa sera di Chi l’ha Visto? si parla della scomparsa di Kata, una bambina di Firenze. La madre della giovane è presente in studio e ha affermato di temere che sua figlia sia stata venduta. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, si concentra sulle ultime notizie riguardanti il caso e sui dettagli emersi finora.

Si apre con la scomparsa della piccola Kata da Firenze la nuova puntata di Chi l’ha Visto?, in onda questa sera, mercoledì 18 marzo, in prima serata su Rai 3, con la conduzione di Federica Sciarelli. Anticipazioni del 18 marzo 2026. A due anni e mezzo dalla scomparsa di Kata, rapita dall’ex Hotel Astor di Firenze dove viveva con la famiglia, la madre torna in studio e chiede che le indagini non si fermino: “Temo che sia stata venduta e adottata illegalmente”. A seguire, il caso Cinturrino e l’audio in cui l’assistente capo parla di droga e prende i soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. Cinturrino è stato indagato, insieme alla collega che ha firmato il verbale con lui, per falso, arresto illegale, calunnia, concussione e spaccio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il rapimento di Kata a Chi l’ha Visto, la madre in studio: “Temo sia stata venduta”

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Everyone wanted me dead! Now that I’m back, I won’t spare anyone who bullied me! #drama #revenge

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