Il progetto del Canadair italiano per ora fa volare solo l’entusiasmo

A Gorizia, si è verificato un evento che ha attirato l’attenzione: il progetto del Canadair italiano è stato confermato, anche se al momento fa volare solo l’entusiasmo. Dopo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, le autorità hanno reso noto che il velivolo sarà operativo nel prossimo futuro. La notizia ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati di aviazione.

Cinquant'anni fa l'aereo supersonico decollava per la prima volta. Tra tentativi e fallimenti, spionaggio e cervelli in fuga Miracolo a Gorizia. Dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti è arrivata la conferma ufficiale con una conferenza stampa organizzata dal sindaco Rodolfo Ziberna e zeppa di politici di Fratelli d’Italia. E’ nel capoluogo dell’Isontino che si dovrebbe assemblare l’idrovolante antincendio che prenderà il posto del mitico Canadair e stavolta con bandiera italiana. I numeri sciorinati sono da sballo: un miliardo di investimenti, 1.200 dipendenti diretti e un indotto stimato in 9 mila indiretti, un impatto sul pil friulano addirittura di 5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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