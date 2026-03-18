Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Da quifinanza.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl nelle diverse regioni italiane. Le variazioni vengono riportate in modo puntuale e dettagliato, permettendo ai lettori di conoscere i costi attuali in ogni zona del paese. La piattaforma fornisce quindi un quadro quotidiano sul mercato dei carburanti senza commenti o analisi aggiuntive.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.845 per la benzina, 2.072 per il diesel, 0.719 per il gpl, 1.522 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.053 Benzina SELF 1.823 GPL SERVITO 0.710 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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