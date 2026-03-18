Se fosse un libro romantico questa storia di giudici e sentenze surreali si intitolerebbe “Piccolo mondo antico dei magistrati”. Una querela è stata presentata contro un quotidiano e una sentenza ha suscitato commenti sulla presunta “geo-giustizia”. Le decisioni e le azioni giudiziarie di questi magistrati sono al centro di questa vicenda, che vede protagonisti attori coinvolti in procedimenti legali e sentenze insolite.

Se fosse un libro romantico questa storia di giudici e sentenze surreali si intitolerebbe “Piccolo mondo antico”, come quello di Fogazzaro, ma sarebbe molto meno commovente: la vicenda giudiziaria che ruota intorno al piccolo comune di Agnone, 4500 abitanti in provincia di Isernia, famoso per il museo della campane e per l’amaro Passerè risolutivo per la digestione difficile, si inserisce più nel filone della fantascienza, anzi, della fanta-magistratura. E fa male, a tutti, non solo ai protagonisti di questo caso di “geo-giustizia”. Quelli in carne ed ossa sono tanti. Il fantasma, invece, è uno solo. La querela, il “Secolo d’Italia” e il direttore “non direttore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il piccolo mondo antico dei magistrati: la querela al “Secolo” e quella sentenza che sa di “geo-giustizia”

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