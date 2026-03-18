Il “Piatto Unico” è uno schema alimentare che mira a garantire un apporto equilibrato di nutrienti, aiutando a mantenere l’energia fino al tardo pomeriggio. Questo metodo prevede di combinare proteine, carboidrati e verdure in un singolo pasto, riducendo la sensazione di fame alle 16:00. Molti si affidano a questa strategia per evitare spuntini fuori orario e mantenere una dieta più stabile.

Vi siete mai trovate intorno alle quattro del pomeriggio, con quella voglia irrefrenabile di "qualcosa di buono" (leggi: biscotti, cioccolata o il primo pacchetto di cracker che capita a tiro)? Spesso diamo la colpa alla nostra poca forza di volontà, ma la verità, care amiche, è che la partita del pomeriggio si vince. a pranzo! Sì, perché se la famosa "fame nervosa" bussa alla porta, spesso è perché il nostro pasto precedente non era bilanciato correttamente. La soluzione? Un concetto semplicissimo che cambierà la vostra giornata: il Piatto Unico. Dimenticate la lasagna o il pastone di riso avanzato. Il Piatto Unico, reso celebre dagli esperti di Harvard, è uno schema visivo che ci permette di comporre il pasto perfetto. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Il “Piatto Unico”: lo schema per non avere fame alle 16:00

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