Il Partito Democratico critica il ministro Nordio, accusandolo di essere arrivato in città solo per fare passerella. A destra, si nota un nervosismo evidente riguardo al referendum, mentre Nordio non ha affrontato il tema del carcere di Prato, dove si registrano condizioni inumane, sovraffollamento e organici insufficienti. La visita si concentra sulle attività di campagna elettorale senza discussioni su questioni carcerarie.

"A destra il nervosismo sul referendum è palpabile. Il ministro Nordio è arrivato in città per fare campagna elettorale senza spendere una sola parola sul carcere di Prato, dove ci sono condizioni inumane, sovraffollamento, organici allo stremo. Non una parola sui precari della giustizia, non una parola sui tempi dei processi. Non una parola sulle condizioni vergognose in cui versa il tribunale di Prato. Questa riforma non sfiora nemmeno uno dei problemi reali. Il guardasigilli preferisce ignorare tutto questo e fare l’ultras del Sì". Così il portavoce del Pd Toscana Diego Blasi commenta la visita del ministro Nordio a Prato. "Peggio di lui Donzelli, che a Prato ha tenuto un intervento dai toni estremisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd si scaglia su Nordio: "Qui per fare passerella"

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