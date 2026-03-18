Il Parco Avventura Cerwood si fa in tre

Il Parco Avventura Cerwood di Cervarezza Terme, situato tra le faggete ai piedi del monte Ventasso, è stato inaugurato dai coniugi Loredana e Ivano Coli. Ora, sotto la gestione della seconda generazione, composta dai figli Giorgia e Giovanni, il parco sta attraversando una fase di crescita e sviluppo. La struttura si estende su un'area che combina natura e attività all'aperto, attirando visitatori di diverse età.

Il Parco Avventura Cerwood di Cervarezza Terme, nato tra le faggete alle pendici del monte Ventasso grazie all’intuizione dei coniugi Loredana ed Ivano Coli, oggi è in grande evoluzione per mano e capacità della seconda generazione: i figli Giorgia e Giovanni. I due fratelli Coli gestiscono un network di parchi che si estende da Cervarezza ai Colli Bolognesi al Mantovano. Giorgia, partiamo dall’inizio. "Cerwood è un’intuizione dei nostri genitori che ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione. Noi siamo cresciuti vivendo ogni fase evolutiva dell’azienda, sviluppando un know-how tecnico che oggi ci permette di guidare il gruppo con una visione autonoma e moderna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Parco Avventura Cerwood si fa in tre Articoli correlati Il Comune vuole affidare Parco Avventura ai privatiLa durata della concessione sarà di 3 anni: prevista la gestione del Parco che richiede un servizio di natura specialistica È stata pubblicata dal... Festa della donna al parco avventuraStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Ecco una...