Il Newcastle dura un tempo poi il Barça dilaga e vola ai quarti di Champions

Il Barcellona ha vinto 7-2 contro il Newcastle nel ritorno degli ottavi di Champions League, dopo aver pareggiato 1-1 all'andata. La squadra catalana ha dominato nella ripresa, superando gli avversari e qualificandosi ai quarti di finale. Gli inglesi sono rimasti in partita fino all'intervallo, ma nella seconda metà del match il Barcellona ha preso il sopravvento.

Gli inglesi tengono botta fino all'intervallo, nella ripresa show blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) - Goleada Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con la squadra di Flick che batte 7-2 il Newcastle e, dopo l'1-1 di St. James' Park, conquista la qualificazione ai quarti. Doppiette per Raphinha e Lewandwski, in gol anche Yamal, Bernal e Fermin Lopez, vane le due reti di Elanga sponda Magpies. Bastano sei minuti al Barcellona per passare in vantaggio, col cambio di passo di Yamal che serve Fermin Lopez, bravo ad aspettare Raphinha che è libero di battere Ramsdale col mancino. Strada apparentemente in... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Newcastle dura un tempo, poi il Barça dilaga e vola ai quarti di Champions Articoli correlati Leggi anche: Inter, hai visto lo Sporting? Batte 5-0 il Bodo e vola ai quarti di Champions Champions League, la Sir vola ai quarti con il 3-0 di Praga. Ma c'è ansia per LoserI Block Devils liquidano con facilità la pratica ceca e sono aritmeticamente primi nel girone. Una raccolta di contenuti su Newcastle dura Temi più discussi: Il Barcellona nei recuperi riagguanta il Newcastle al St.James Park; Lamine Yamal regala il pareggio al Barcellona contro il Newcastle; La follia di Thiaw costa caro al Newcastle: l'ex Milan provoca un rigore al 95' e il Barcellona pareggia; Il dilemma di Nick Woltemade al Newcastle: perché i Magpies potrebbero prendere in considerazione la vendita dell'attaccante da 65 milioni di sterline dopo una sola stagione. Il Newcastle dura un tempo, poi il Barça dilaga e vola ai quarti di ChampionsBARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Goleada Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con la squadra di Flick che batte 7-2 il Newca ... italpress.com Il Newcastle risponde a Isak: Siamo delusi, vogliamo tenere i giocatori miglioriBotta e risposta. Il Newcastle, tramite un comunicato ufficiale, ha risposto alla dura lettera di Alexander Isak, condivisa tramite i canali social del classe ’99. L’attaccante svedese, in particolare ... gianlucadimarzio.com Troppo Barcellona: il Newcastle dura un tempo e poi i Blaugrana dilagano facebook