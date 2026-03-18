Il Napoli pronto ad ascoltare offerte per Lukaku

Il Napoli ha annunciato che è disposto ad ascoltare offerte per l’attaccante Romelu Lukaku, indicando una possibile cessione in caso di proposta rilevante. La squadra non ha ancora deciso il da farsi e mantiene aperta la porta a eventuali trattative. La situazione attuale riguarda esclusivamente la disponibilità a valutare proposte senza confermare decisioni definitive.

Futuro incerto per l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Per il belga possibile cessione la prossima sessione di mercato in caso arrivi al patron azzurro ADL un’offerta importante. “Si aspettano offerte per Lukaku, ma la situazione bellica potrebbe mettere freni anche a proposte dall’Arabia. E magari la permanenza di Conte potrebbe ritardare la partenza di Big Rom almeno di un altro anno”. Ag. Vergara: “Peccato per l’infortunio, Gattuso era pronto per convocarlo in Nazionale” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli pronto ad ascoltare offerte per Lukaku Articoli correlati La morte di Domenico, il Nas continua ad ascoltare sanitari tra Napoli e BolzanoTempo di lettura: < 1 minutoIl Nas di Napoli all’ospedale Monaldi e i militari dello stesso nucleo di Trento a Bolzano continuano ad ascoltare... Frattesi Juve, nodo formula per i bianconeri: il centrocampista dell’Inter vuole ascoltare le offerte!Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Il Napoli vince a Verona grazie alla rete all'ultimo secondo di Romelu Lukaku Tutto quello che riguarda Napoli pronto Temi più discussi: Ciro Fiola: Pronto a fare il sindaco di Napoli. Il mio possibile slogan? Vota per te stesso; Napoli, countdown McTominay: con il Lecce è pronto a tornare?; Al via il Napoli Boat Show 2026, tutto pronto per l'apertura del 18 marzo; Napoli pronto a blindare McTominay: cifre e durata del nuovo contratto. Marianucci pronto ad iniziare la sua avventura a Torino. Il giocatore è atterrato a CaselleIl Torino è pronto ad ufficializzare il nuovo difensore Luca Marianucci, arrivato dal Napoli in prestito secco. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il difensore è appena sbarcato ... tuttomercatoweb.com Modulo Napoli, Conte pronto a cambiare per il rush finale di Serie A: i dettagliCambio pelle per il Napoli: Antonio Conte pensa a modificare lo scacchiere tattico per le ultime partite di campionato. areanapoli.it Kilicsoy pronto a ferire il Napoli Le ultime sul centravanti turco - facebook.com facebook