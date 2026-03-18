Domenica il museo della Badia di Vaiano aprirà le sue porte con un calendario di visite e laboratori dedicati ai lavori di restauro. L'evento, promosso dalla rete dei Musei Diocesani e Prato Cultura, permetterà ai visitatori di scoprire gli spazi e gli oggetti che sono stati restaurati nell’antica struttura, recentemente affidata a una nuova gestione.

I segreti del restauro della Badia di Vaiano saranno rivelati domenica in uno degli appuntamenti che la rete dei Musei Diocesani e Prato Cultura stanno organizzando all’antica struttura che da qualche anno è entrata in una nuova gestione. Il ciclo degli incontri è "La Badia svelata" mira a far riscoprire la ricchezza storica e culturale del Museo della Badia di San Salvatore e il prossimo sarà incentrato sui restauri effettuati nel corso di anni e che hanno portato alla luce, oltre a tanti oggetti di ogni epoca, l’uso di spazi fino a prima sconosciuto, come per la sala delle vasche e per il cucinone. Domenica, alle 15, l’incontro è ad... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il museo della Badia di Vaiano. Un calendario di visite e laboratori svelerà spazi e oggetti restaurati

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