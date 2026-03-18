Il Monopoli trova casa a Montegiorgio

Il gruppo scout ‘Albert Schweitzer’ di Montegiorgio ha creato ‘Muntijòpoli’, una versione dialettale del gioco da tavolo ‘Monopoli’. La squadra è composta da quattro capi e una quindicina di ragazzi tra i 15 e i 21 anni. La nuova versione del gioco è stata realizzata nel territorio di Montegiorgio.

Nata dal gruppo scout ‘Albert Schweitzer’ di Montegiorgio, composto da 4 capi e una quindicina di ragazzi con età compresa fra 15 e 21 anni, è stato realizzato il ‘Muntijòpoli’ ovvero la rivisitazione dialettale e autoctona del famoso gioco da tavolo ‘Monopoli’. Il gruppo si autofinanziato per poter realizzare il gioco, che punta a tutti gli effetti a riscoprire la storia e le tradizioni locali. Infatti, tutte le caselle del tabellone presentano nomi di contrade, vie e piazze di Montegiorgio, comprese le frazioni. Come pedine sono stati scelti elementi simbolici: l’Arco del ‘300; San Giorgio (Santo protettore del paese); il caciù (dolce tradizionale); la Torre (torre del Teatro Alaleona); il ferro di cavallo (dedicato dell’Ippodromo San Paolo) ed altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Monopoli trova casa a Montegiorgio Articoli correlati Montegiorgio e Smerillo pronte per il CarnevaleDopo la sfilata di domenica scorsa in Amandola, l’entroterra Fermano si prepara per altri eventi legati al carnevale. Leggi anche: Il mito di Little Tony trova casa in Veneto Aggiornamenti e notizie su Monopoli trova Discussioni sull' argomento Il Monopoli trova casa a Montegiorgio; Casertana, rimonta da brividi nel finale: Monopoli battuto 2-1; Cerignola gioisce, Altamura beffato in extremis; Montecchio sconfitto dalla Castellana e le piacentine allungano il vantaggio. Il Monopoli trova casa a MontegiorgioNata dal gruppo scout ‘Albert Schweitzer’ di Montegiorgio, composto da 4 capi e una quindicina di ragazzi con età compresa fra 15 e 21 anni, è stato realizzato il ‘Muntijòpoli’ ovvero la rivisitazione ... ilrestodelcarlino.it Il Monopoli cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Bari e affronta uno Spezia in ottima forma, con quattro successi nelle ultime cinque partite: sfida in diretta su YouTube a partire dalle 14:30 - facebook.com facebook