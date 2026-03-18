Il mix che migliora la vita | il segreto della longevità è cambiare allenamento

Studi recenti mostrano che alternare diversi tipi di allenamento può favorire una vita più lunga. Gli esperti consigliano di variare le attività fisiche, combinando esercizi di forza, resistenza e flessibilità. La strategia non riguarda solo l’intensità, ma anche la diversità degli esercizi praticati. Questa pratica può contribuire a mantenere in forma il corpo nel tempo e migliorare la qualità della vita.

L a varietà dell’esercizio fisico, e non solo la quantità, si associa a una vita più lunga. Lo suggerisce uno studio molto ampio, appena pubblicato su BMJ Medicine, rivista del gruppo British Medical Journal: praticare con costanza attività diverse risulta correlato a un rischio minore di morte prematura rispetto al limitarsi a un solo tipo di movimento, anche a parità di ore totali. Ballare e sciare, gli squat e lo stretching, nuotare e giocare a padel. Ma anche il giardinaggio, prendere le scale, camminare a passo svelto. Siamo esseri dinamici, è nella nostra natura, e questa ricerca statunitense potrebbe essere la prova ulteriore che al corpo e al cervello fanno bene le sfide del cambiamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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