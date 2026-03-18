Il mix che migliora la vita | il segreto della longevità è cambiare allenamento

Da iodonna.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Studi recenti mostrano che alternare diversi tipi di allenamento può favorire una vita più lunga. Gli esperti consigliano di variare le attività fisiche, combinando esercizi di forza, resistenza e flessibilità. La strategia non riguarda solo l’intensità, ma anche la diversità degli esercizi praticati. Questa pratica può contribuire a mantenere in forma il corpo nel tempo e migliorare la qualità della vita.

L a varietà dell’esercizio fisico, e non solo la quantità, si associa a una vita più lunga. Lo suggerisce uno studio molto ampio, appena pubblicato su BMJ Medicine, rivista del gruppo British Medical Journal: praticare con costanza attività diverse risulta correlato a un rischio minore di morte prematura rispetto al limitarsi a un solo tipo di movimento, anche a parità di ore totali. Ballare e sciare, gli squat e lo stretching, nuotare e giocare a padel. Ma anche il giardinaggio, prendere le scale, camminare a passo svelto. Siamo esseri dinamici, è nella nostra natura, e questa ricerca statunitense potrebbe essere la prova ulteriore che al corpo e al cervello fanno bene le sfide del cambiamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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