Il Mezzano è al centro di una discussione riguardo a un intervento di allagamento di dieci ettari, stimato in circa 400 mila euro. Franco Mezzogori, figura di rilievo nella vigilanza delle valli di Comacchio per molti anni, ha espresso la sua opinione sul progetto, definendolo un grave errore. La questione riguarda direttamente le operazioni di gestione delle risorse idriche in quella zona.

"Allagare 10 ettari nel Mezzano e spendere 400mila euro è un grosso errore". Lo afferma Franco Mezzogori che per anni è stato il cardine della vigilanza nelle valli di Comacchio. Così risponde all’ornitologo Roberto Tinarelli, che nei giorni scorsi ha spiegato il progetto del Parco del Delta per allagare dieci ettari di terreno nelle valli, con un investimento di 400mila euro per acquistarli. Quegli ettari, questo l’obiettivo, dovrebbero essere allagati per dare vita ad un progetto di ripristino o rinaturalizzazione per creare di nuovo una zona umida, dove potrebbero trovare rifugio cavalieri d’Italia, avocette e volpoche. Fra gli altri obiettivi quello di creare un ambiente che contibuisca a fermare il grave fenomeno del cuneo salino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Mezzano fa discutere: "Allagare quei dieci ettari, evitiamo questo errore"

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