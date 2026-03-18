Il Mattino | Napoli Spinazzola si gioca il futuro

Leonardo Spinazzola sta affrontando una fase decisiva della sua carriera e ha l’opportunità di dimostrare il proprio valore nel finale di stagione. Il calciatore italiano, attualmente in forza a Napoli, sta cercando di consolidare la propria posizione nel ruolo di terzino. La sua presenza in campo e le prestazioni recenti sono al centro dell’attenzione per le prossime partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Leonardo Spinazzola vive una seconda vita calcistica e si gioca tutto nel finale di stagione. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, l’esterno azzurro ha due mesi per convincere il Napoli a rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno. Pino Taormina su Il Mattino sottolinea come, a 33 anni ormai alle porte, Spinazzola sia tornato protagonista grazie alla fiducia di Conte. Il cambio modulo lo ha riportato al centro del progetto. Secondo Pino Taormina su Il Mattino, Spinazzola è diventato il centrocampista di sinistra preferito dal tecnico azzurro, guadagnandosi anche la chiamata in Nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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