Il Mattino | Napoli mercato giovane ma ambizioso | Tonali e Calafiori nel mirino

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa con acquisti mirati di giovani calciatori, puntando su Tonali e Calafiori. La società ha deciso di perseguire un mercato che favorisca il talento emergente, mantenendo comunque alte le aspettative sportive. La strategia si concentra su investimenti che possano garantire continuità e crescita, senza apportare cambiamenti radicali alla squadra attuale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli pianifica il futuro senza stravolgimenti, ma con idee chiare e una linea ben definita: ringiovanire la rosa mantenendo competitività ad alti livelli. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il club azzurro non è intenzionato a rivoluzionare la squadra come accaduto nel 2022, ma si prepara comunque a intervenire con decisione tra cessioni e nuovi innesti. Gennaro Arpaia su Il Mattino sottolinea come l’obiettivo sia quello di dare continuità al progetto tecnico, puntando su profili giovani e già pronti. La strategia è precisa: tutti i nomi seguiti sono calciatori nati dopo il 2000. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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