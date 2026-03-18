Il Marocco ha assegnato il titolo AFCON mentre la CAF ribalta la controversa sconfitta contro il Senegal
Il Marocco ha ricevuto il titolo AFCON, mentre la CAF ha ufficialmente rivisto la decisione riguardante la sconfitta contro il Senegal. La questione è stata riaperta e potrebbe essere portata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La decisione della CAF ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.
2026-03-18 01:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il caso potrebbe andare al Tribunale Arbitrale dello Sport. Il Marocco è stato dichiarato campione della Coppa d’Africa 2025 dopo che il risultato della controversa sconfitta per 1-0 contro il Senegal in finale è stato ribaltato dalla Confederazione del calcio africano (CAF). Pape Gueye ha segnato un gol vincente ai supplementari per il Senegal assicurando la vittoria ai Lions di Teranga. Tuttavia, ciò è avvenuto in seguito a scene straordinarie che hanno visto il Senegal rifiutarsi di giocare dopo che il Marocco, paese ospitante del torneo, ha ricevuto un rigore molto controverso nei tempi di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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