Il Marocco ha ricevuto il titolo AFCON, mentre la CAF ha ufficialmente rivisto la decisione riguardante la sconfitta contro il Senegal. La questione è stata riaperta e potrebbe essere portata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La decisione della CAF ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

2026-03-18 01:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il caso potrebbe andare al Tribunale Arbitrale dello Sport. Il Marocco è stato dichiarato campione della Coppa d’Africa 2025 dopo che il risultato della controversa sconfitta per 1-0 contro il Senegal in finale è stato ribaltato dalla Confederazione del calcio africano (CAF). Pape Gueye ha segnato un gol vincente ai supplementari per il Senegal assicurando la vittoria ai Lions di Teranga. Tuttavia, ciò è avvenuto in seguito a scene straordinarie che hanno visto il Senegal rifiutarsi di giocare dopo che il Marocco, paese ospitante del torneo, ha ricevuto un rigore molto controverso nei tempi di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Marocco ha assegnato il titolo AFCON mentre la CAF ribalta la controversa sconfitta contro il Senegal

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