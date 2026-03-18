Il marchigiano protagonista al M15 di Porec

Il marchigiano è stato protagonista al M15 di Porec, dove ha conquistato nove vittorie consecutive. Ha ottenuto un titolo in Florida e ha raggiunto l’ultimo atto senza perdere un match. Tuttavia, durante il torneo di Porec, è stato sconfitto da Mili Poljicak, che ha interrotto la sua serie di successi.

Nove vittorie consecutive. Un titolo in Florida, un altro percorso netto fino all’ultimo atto. Poi Porec, e Mili Poljicak che mette fine alla corsa. Tommaso Compagnucci si ferma in finale al M15 di Porec, cedendo al croato numero 388 del mondo con il punteggio di 6-3, 6-4. Un ko che fa male, ma che arriva al termine di una settimana di altissimo livello per il maceratese dell’ATM, attualmente numero 432 del ranking ATP. Il cammino del marchigiano sul rosso croato era stato convincente: ai quarti aveva liquidato l’italiano Miletich 6-2 6-1, poi in semifinale aveva superato lo svizzero Gian Luca Tanner per 6-2 6-2 guadagnandosi l’accesso all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il marchigiano protagonista al M15 di Porec Articoli correlati La judoka riccionese Sofia Longo è bronzo alla European Cup di PorecLa judoka riccionese Sofia Longo ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo alla European Cup U18 di Pore?, disputata il 28 febbraio 2026. Leggi anche: Il ventiduenne anconetano alla prova della terra rossa. A inizio gennaio ha vinto a Marrakech. Primucci brilla in Francia nel tabellone principale del torneo "M15» di Bagnoles de l’Orne