Il maître chocolatier di Carate Colzani vince la Tavoletta d’oro

Il maître chocolatier di Carate, Marco Colzani, ha vinto la Tavoletta d’Oro 2026 nella categoria spalmabili con la sua crema “Nocciole e cacao”. La premiazione si è svolta quest’anno, e Colzani si è aggiudicato il riconoscimento più ambito dell’Oscar del cioccolato. La vittoria segna un nuovo riconoscimento per il maestro, che torna sul podio dopo aver già ottenuto altri premi nel settore.

Oscar del cioccolato a Marco Colzani, il maestro di Carate torna sul podio con “Nocciole e cacao“ e la sua crema vince la Tavoletta d’Oro 2026 per la categoria spalmabili. Gli intenditori lo sanno, la gara italiana è dedicata all’élite del settore, è la medaglia più autorevole del Paese, le olimpiadi del cioccolato artigianale di alta qualità, dove tecnica e talento si mescolano a genio e ricerca. Per il 43enne brianzolo altre tre medaglie in questa edizione, due bronzi per Fondente monorigine – São Tomé 78% e Milano Bitter 80% e argento per Perù + Latte 45%. Bastano i nomi per avere voglia di assaggiare. Tesori del gusto che nascono nel laboratorio di piazza Risorgimento, dove c’è aria di alchimia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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