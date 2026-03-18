La tendenza moda della primavera estate 2026 sorprende: il grembiule, solitamente legato alla cucina, diventa protagonista di un look di tendenza. Questa moda si diffonde tra molte persone, che scelgono di indossare il grembiule come capo di abbigliamento ricercato e originale. La scelta si nota in vari ambienti, dalle strade alle sfilate, trasformando un capo tradizionale in un elemento di stile.

L a tendenza più improbabile della primavera estate 2026? Probabilmente è già appesa in cucina, nella maggior parte delle case italiane. Eppure Miu Miu ha deciso di trasformarla in un capo da sera. La maison guidata da Miuccia Prada ha infatti lanciato in passerella il grembiule come vero e proprio elemento di stile, ribaltando ogni previsione. La moda chiama e Alysa Liu risponde: l’oro olimpico in prima fila da Louis Vuitton X Tra chi lo ha interpretato come un gesto provocatorio, o persino retrògrado, e chi non riesce proprio a immaginarlo fuori dai fornelli, il risultato è comunque uno: il grembiule è entrato nel guardaroba della moda. Ecco come si abbina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno che regala nuova vita al grembiule

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