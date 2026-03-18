Il lavoro e la famiglia | la ‘missione’ di noi papà

Un articolo esplora come alcuni padri riescano a conciliare ruoli di responsabilità professionale e impegno familiare. Viene messo in evidenza il loro modo di affrontare le esigenze del lavoro, mantenendo un ruolo attivo in famiglia. La narrazione si focalizza su chi svolge entrambe le funzioni senza rinunciare a nessuna delle due. Il testo evidenzia come questa doppia presenza si traduca in una sfida quotidiana.

Si può essere degli esemplari lavoratori, anche quando si ricoprono cariche importanti, pur rivestendo il ruolo di padre a tempo pieno. Una significativa testimonianza in tal senso arriva da Filippo Pizzinelli, da qualche anno in forze come consulente finanziario di Poste Italiane a Riccione. La sua quotidianità è diversa da quella di tanti suoi amici, ma lui ne va fiero. Lo racconta in occasione della Festa del papà, occasione per sensibilizzare, celebrare i legami familiari e riflettere sul significato della paternità. Diventato padre a 24 anni, Filippo che ora è un energico 32enne con due figli piccoli, Leonardo e Carolina, rispettivamente di sei e di due anni, assicura che "il ruolo di genitore è un’ esperienza che arricchisce e insegna anche nel lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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