Il Guercino e De Chirico in trasferta
Al museo San Domenico di Forlì si svolge una mostra dedicata al Barocco, promossa dalla Cassa dei Risparmi. La rassegna include opere di artisti italiani come Il Guercino e De Chirico, che partecipano con prestiti provenienti da altri musei. La mostra si concentra su queste due figure, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare pezzi provenienti da collezioni pubbliche e private.
Anche l’arte di casa nostra contribuisce alla splendida mostra, ai musei San Domenico di Forlì, dedicata al Barocco e promossa dalla locale Cassa dei Risparmi. Dato il tema, non poteva mancare il Guercino, massima gloria centese ed esponente di primo piano di quella stagione – il ‘600 – dove l’arte cercò nuove strade dopo l’apoteosi del Rinascimento e dopo la Controriforma la cui nascita in ambito religioso fu seguita da un’espansione in tanti altri ambiti, pittura e scultura compresi. Guercino è presente con due tele dipinte in epoca giovanile: "Et in Arcadia ego", con il suo richiamo alla morte, e un San Carlo Borromeo in preghiera proveniente dalla basilica di san Biagio di Cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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