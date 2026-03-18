Al museo San Domenico di Forlì si svolge una mostra dedicata al Barocco, promossa dalla Cassa dei Risparmi. La rassegna include opere di artisti italiani come Il Guercino e De Chirico, che partecipano con prestiti provenienti da altri musei. La mostra si concentra su queste due figure, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare pezzi provenienti da collezioni pubbliche e private.

Anche l’arte di casa nostra contribuisce alla splendida mostra, ai musei San Domenico di Forlì, dedicata al Barocco e promossa dalla locale Cassa dei Risparmi. Dato il tema, non poteva mancare il Guercino, massima gloria centese ed esponente di primo piano di quella stagione – il ‘600 – dove l’arte cercò nuove strade dopo l’apoteosi del Rinascimento e dopo la Controriforma la cui nascita in ambito religioso fu seguita da un’espansione in tanti altri ambiti, pittura e scultura compresi. Guercino è presente con due tele dipinte in epoca giovanile: "Et in Arcadia ego", con il suo richiamo alla morte, e un San Carlo Borromeo in preghiera proveniente dalla basilica di san Biagio di Cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Guercino e De Chirico in trasferta

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