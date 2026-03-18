Nella serata di martedì, Rai1 ha registrato un successo con la serie Le Libere Donne, interpretata da Lino Guanciale, che ha ottenuto una media di ascolti superiore rispetto al Grande Fratello Vip. Contestualmente, su Canale 5, Joe Bastianich ha avuto risultati migliori rispetto a Amadeus, confermando un confronto tra i programmi più seguiti della serata.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Le Libere Donne con Lino Guanciale prevalere con una media di 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, debutta con una media di 2.146.000 spettatori pari al 18.4%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi condotto di The Jackhal intrattiene 409.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 il film Spider-Man sigla 912.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Italia's Got Talent diverte 487.000 spettatori (2.8%) e sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori con Paolo Conticini intrattiene una media di 381. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Grande Fratello Vip soccombe alla serie di Rai1. Joe Bastianich meglio di Amadeus

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