Il governo del Senegal ha richiesto un'indagine ufficiale sulla presunta corruzione all'interno della CAF. La richiesta arriva dopo che sono emerse accuse di pratiche illecite legate alla gestione dell'organizzazione. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals e riguarda le recenti controversie che coinvolgono la federazione calcistica continentale. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale.

2026-03-18 15:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La decisione di privare il Senegal della corona AFCON 2025 è stata accolta con sconcerto e rabbia Il governo senegalese ha chiesto un’indagine internazionale indipendente su quella che ritiene essere “sospetta corruzione” ai vertici del calcio africano in seguito alla decisione di privare il paese del titolo AFCON. La Confederazione del calcio africano (CAF) ha annunciato la decisione ieri sera, quasi due mesi dopo una controversa finale vinta dal Senegal grazie al gol vincente di Pape Gueye ai supplementari. Tuttavia, ciò è avvenuto in seguito a scene straordinarie che hanno visto il Senegal rifiutarsi di giocare dopo che il Marocco, paese ospitante del torneo, ha ricevuto un rigore molto controverso nei tempi di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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