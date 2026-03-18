Il giorno della settimana e l' orario in cui avvengono più rapine | tutto torna

Secondo i dati disponibili, il giorno della settimana in cui si registrano più rapine è il venerdì mattina tra le 9 e le 10. Questo orario si verifica poco prima dell’inizio del fine settimana, mentre le filiali sono aperte e frequentate, ma non ancora sovraffollate. Le rapine in questa fascia temporale sono state riscontrate più frequentemente rispetto ad altri giorni o orari.

L’orario perfetto è il venerdì mattina, tra le 9 e le 10: poco prima del week-end, nell’ultimo dì della settimana lavorativa, quando l’ufficio (la filiale) è pieno ma non affollatissimo. Se succede (nel 44% dei casi) i manigoldi sono in due, hanno il volto coperto e sbrigano la faccenda in meno di dieci minuti (sei volte su rapine in banca (i numeri sono quelli dell’ ultimo rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria pubblicato da Ossif, il centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza e l’anticrimine) non sono mai state così poche; la cattiva notizia è che i furti negli istituti di credito sono più che raddoppiati in un anno appena. Partiamo dalla prima, che qualche spiegazione ce l’ha: le rapine in banca commesse in Italia nel 2024 sono state 51, mai si è toccato un dato così basso da quando è iniziato il loro monitoraggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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