Il generale Shirreff | Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia l’Europa fa bene a starne fuori

Il generale Richard Shirreff, ex Vice Comandante Supremo Alleato in Europa della NATO, ha criticato la strategia degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, definendola arrogante e priva di un piano chiaro. Durante un’intervista a Fanpage.it, ha sottolineato come l’Europa abbia fatto bene a mantenersi fuori dal conflitto, evidenziando le difficoltà e i rischi di un’azione americana senza una strategia definita.

L'intervista di Fanpage.it al generale Richard Shirreff, già Vice Comandante Supremo Alleato in Europa della NATO: "La strategia americana è confusa e rischiosa. Aprire lo Stretto di Hormuz significherebbe sbarcare truppe, e affrontare una guerra infinita". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati In che modo la guerra in Iran isola l’Ucraina, il generale: “Kiev riceverà molte meno armi dagli USA”Il generale Battisti: "Washington sta indirizzando buona parte delle proprie risorse militari verso il Medio Oriente. Cosa comporta la guerra Israele-Usa all’Iran, l’analisi: “Cambio di regime è impossibile senza il popolo”La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi... Contenuti e approfondimenti su Il generale Shirreff 8220 Nella guerra... Argomenti discussi: La corsa al riarmo, la realtà dei numeri e l’urgenza della pace. «Il 3 novembre scoppierà la terza guerra mondiale»: le parole del generale della Nato scatenano il panicoProprio nelle scorse ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo al presidente russo Zelensky, ha dichiarato che ritiene «improbabile un attacco russo all'Italia perché Putin non ha ... ilmattino.it Terza guerra mondiale, l'ex vice comandante Nato: «Invasione della Lituania, l'aiuto della Cina: così perderemmo in 5 giorni»Secondo Shirreff, tutto potrebbe partire da un grande black out negli Stati del Baltico, con interruzioni di corrente duraturi che colpiranno inizialmente Estonia, Lettonia e, soprattutto, Lituania. ilmessaggero.it