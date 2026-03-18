Il futuro è Stem Studenti in campo

Nella città metropolitana, studenti di diverse scuole partecipano a un percorso che va dalla formazione in aula a un workshop a Palazzo Isimbardi. L’obiettivo è promuovere l’interesse verso le discipline STEM, coinvolgendo i giovani in attività pratiche e incontri con esperti del settore. L’iniziativa mira a sensibilizzare i ragazzi sulle opportunità offerte dalle scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

Dalla formazione in classe al workshop partecipativo a Palazzo Isimbardi: la Città metropolitana di Milano protagonista di una delle attività di orientamento del progetto STEM UP your Future, progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale e promosso da Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets, in collaborazione con Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Città metropolitana di Milano. La sede istituzionale dell’ente di area vasta si è trasformata in un grande laboratorio con oltre 300 studenti delle scuole partner del progetto. L’evento è stato preceduto dalla formazione in oltre 50 classi a circa 1000 studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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