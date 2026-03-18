La scomparsa del filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas, avvenuta all’età di 96 anni, rappresenta un momento di riflessione per il mondo accademico e politico. Habermas ha dedicato gran parte della sua vita allo studio delle strutture della comunicazione e del ruolo del diritto internazionale. La sua opera evidenzia come questa possa essere l’unica strada possibile per mantenere la pace tra le nazioni.

La scomparsa, all’età di 96 anni, del filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas lascia un’eredità intellettuale di assoluto rilievo, che è anche un monito di straordinaria attualità in un’epoca segnata da guerre, nuove logiche di potenza e imperialismi distruttivi che minano le fondamenta dell’umanità. Habermas ha fortemente radicato il suo pensiero nella tradizione della Scuola di Francoforte, di cui è stato interprete principale nella seconda generazione, ma ha saputo anche superare i limiti del marxismo ortodosso concentrato unicamente sulla critica economica e sociale della società: ha introdotto al centro della riflessione una dimensione della democrazia fondata sul ruolo etico e sociale del linguaggio e della comunicazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il diritto internazionale resta l’unica via per la pace: la lezione di Habermas è un monito per l’Europa

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