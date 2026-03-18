Lunedì prossimo la Sala Storica “Dino Campana” della Biblioteca delle Oblate a Firenze ospiterà l’evento dedicato a “Il Demiurgo”, il romanzo di Gabriella Izzi Benedetti pubblicato da Bulzoni Editore. L’appuntamento comprende una conferenza e una “mise en scene” ispirata al testo. La serata si svolgerà nella sede storica della biblioteca, con la partecipazione di pubblico e autrice.

Firenze, 18 marzo 2026 – Sarà la Sala Storica “Dino Campana” delle Biblioteca delle Oblate ad ospitare lunedì prossimo “Il Demiurgo” di Gabriella Izzi Benedetti, al centro di una conferenza e di una “mise an scene” tratta dal romanzo pubblicato da Bulzoni Editore. L’incontro, in programma alle 17,45, porterà all’attenzione del pubblico temi cruciali nel dibattito contemporaneo, a partire dal rapporto fra desiderio, progresso e intelligenza artificiale. “Desiderio tra Letteratura e analisi”, non a caso, è il titolo dell’evento. Al centro il romanzo che Gabriella Izzi Benedetti scrisse tra il 2002 e il 2003 e che uscì nel 2004 suscitando curiosità e interesse nel pubblico e nella critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Demiurgo” alla Biblioteca delle Oblate

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