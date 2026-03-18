Quattantasette anni fa, la Torre di Pavia crollò lasciando senza parole la città intera. In quei giorni, la comunità si unì per affrontare la tragedia, dimostrando resilienza e solidarietà. Le autorità avviarono immediatamente le indagini e le operazioni di soccorso, mentre i cittadini si mobilitarono per aiutare le famiglie colpite. Ancora oggi, quel evento rimane un episodio importante nella storia locale.

"In uno dei momenti più difficili, la nostra città ha saputo dimostrare il proprio spirito più autentico". Lo ha sottolineato ieri il sindaco Michele Lissia ricordando quel terribile 17 marzo del 1989 in cui alle 8,55 la Torre civica è crollata su piazza Duomo. "In pochi istanti, quel monumento millenario si è trasformato in un cumulo di macerie – ha aggiunto –. Con esso sono state spezzate quattro vite umane". Alla cerimonia era presente il vicesindaco di San Genesio Massimiliano Cadore, perché residenti nel vicino comune erano due delle quattro vittime, le giovani Adriana Uggetti (18 anni) e Barbara Cassani (17 anni), che hanno perso la vita insieme all’edicolante Pia Casella Comaschi (52 anni) e a Giulio Fontana (76 anni), cliente del barbiere che era a pochi passi dalla torre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il crollo della Torre 37 anni fa: "Pavia grande esempio civico"

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Per tutti gli aspiranti volontari Rinnovo l’invito per per tutti gli aspiranti volontari di Torre del Greco, Portici, Ercolano, Torre Annunziata, Napoli e zone limitrofe. Vi aspettiamo in tanti, ore 19:00, via Circonvallazione 25, Torre del Greco (Na). Sarete tutti i benvenu - facebook.com facebook

Pavia ricorda le quattro vittime del crollo della Torre Civica. Trentasette anni fa la tragedia in Piazza Duomo, nel cuore della città #ANSA x.com