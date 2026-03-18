Un consigliere segnala che il ponte di Botteghino a Zocca, nel pianorese, è in condizioni preoccupanti. La struttura, con campate di mattoni, si trova sopra il rio Laurenzano e presenta evidenti segni di deterioramento. La preoccupazione riguarda in particolare la stabilità del ponticello, che collega le due sponde della zona. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Un ponte che, viste le sue condizioni nelle campate di mattoni, desta preoccupazione. Si tratta del ponticello che si trova a Botteghino di Zocca, nel pianorese, e che sovrasta il rio Laurenzano. A portare a galla la questione il consigliere locale di Futuro Nazionale – Vannacci, Luca D’Oristano, che ha scritto una mail agli enti competenti: "Alcuni residenti della zona, che passeggiano si sono accorti della situazione delle campate del ponte, mi hanno avvisato e mandato, contestualmente alcune foto e la situazione fa preoccupare". Dalle immagini, infatti, si evince come la parte della campata più prossima all’acqua del rio sia sgretolata e assottigliata rispetto al resto della campata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il consigliere D’Oristano attacca: "Ponte di Botteghino a rischio"

Articoli correlati

Tirso in piena a Oristano: ponte di Silì chiuso, allerta maltempo e piana isolata. Danni a Fordongianus.Tirso in Piena: Oristano Sotto l’Acqua, Ponte di Silì Chiuso e Allerta per l’Intera Provincia La piana di Oristano è isolata.

Stop ai medici in affitto anche in Sardegna: a rischio i Pronto Soccorso della provincia di OristanoA fine febbraio scade l’appalto che ha consentito a diverse strutture sanitarie della Sardegna di coprire i turni nei Pronto Soccorso e nei Punti di...

Approfondimenti e contenuti su Il consigliere D'Oristano attacca Ponte...

Argomenti discussi: Il consigliere D’Oristano attacca: Ponte di Botteghino a rischio.

Provincia di Oristano, Antonello Demelas nuovo rappresentante nel Consorzio IndustrialeSubentra a Massimiliano Daga, rappresentante dell’ASA ... msn.com

Protestano i consiglieri provinciali del Campo Largo: «Il ponte sul Tirso è al buio»La Sp 54 al buio, soprattutto nel tratto che attraversa il ponte sul Tirso all’ingresso nord della città, torna al centro del dibattito politico provinciale. I consiglieri del Campo Largo Renzo Ponti, ... unionesarda.it