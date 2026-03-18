Il conflitto a Gaza su Radio Gamec 30+ | la storia recente nello sguardo degli artisti

Il podcast di Radio Gamec 30+ dedica un episodio a Gaza, in cui Rosalind Nashashibi analizza la storia recente della regione. L’intervista, pubblicata il 18 marzo, chiude la stagione della piattaforma digitale della galleria orobica. L’episodio si concentra sui cambiamenti vissuti nella zona, con un approfondimento sugli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

IL PODCAST. Pubblicato il 18 marzo l’episodio con Rosalind Nashashibi che chiude la stagione della piattaforma digitale della galleria orobica dedicata ai grandi cambiamenti che hanno segnato la storia recente. L’episodio conclusivo, intitolato La guerra di Gaza, arriva in occasione della Giornata nazionale delle vittime del Covid-19, a sei anni dalla nascita del progetto, nato nel 2020 proprio durante l’emergenza sanitaria. Protagonista della puntata è l’artista palestinese-britannica Rosalind Nashashibi, in dialogo con il direttore Gamec Lorenzo Giusti. L’incontro affronta il conflitto scoppiato dopo il 7 ottobre 2023, tra l’attacco di Hamas e la risposta militare israeliana, con le sue conseguenze umanitarie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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