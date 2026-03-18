Il Comune riallacci coi Maramotti Qui serve il progetto studentato

Il Comune ha ripreso i contatti con la famiglia Maramotti per discutere di un progetto di studentato. Il Comitato di viale IV Novembre insiste sulla necessità di intervenire sull’area della stazione e ha ribadito la richiesta di un intervento mirato sulla riqualificazione degli immobili. La questione torna in primo piano nell’ambito delle attività di pianificazione urbana.

Il progetto di uno studentato legato alla riqualificazione degli immobili della famiglia Maramotti torna al centro delle richieste del Comitato di viale IV Novembre, che rilancia con forza il tema del futuro dell’area della stazione. "Siamo a domandare dove è finita la proposta di coinvolgere la famiglia Maramotti nel riqualificare i loro fabbricati utilizzandoli possibilmente per uno studentato, per attività giovanili ed universitarie, anche in considerazione che finalmente è partito il cantiere per la polizia municipale", sottolinea il Comitato, indicando questa come una possibile leva per il rilancio dell’intero quartiere. Una visione che si inserisce però in un quadro giudicato sempre più critico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune riallacci coi Maramotti. Qui serve il progetto studentato" Articoli correlati Studentato Libertas: ultimato il terzo blocco dello studentato di piazzale della Libertà ad AnconaANCONA - Sono terminati i lavori del terzo blocco del nuovo studentato Libertas di Ancona. Necropoli sotto il futuro studentato a Ostiense: "Il progetto va avanti". E si accende la polemicaI costruttori sono certi che il cantiere potrà andare avanti, il minisindaco Ciaccheri chiede attenzioni.