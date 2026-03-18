Il Comune di Milano ha annunciato la promozione di una festa di fine Ramadan, con eventi e celebrazioni previste nei prossimi giorni. La città si prepara a ospitare momenti dedicati alla conclusione del mese sacro dell’Islam, coinvolgendo diverse comunità religiose e cittadini. La manifestazione mira a valorizzare le tradizioni e a favorire un clima di rispetto e convivialità tra tutti i partecipanti.

Il Ramadan sta finendo e nei prossimi giorni ci saranno diverse feste per la fine del mese sacro dell’Islam. A Milano, una di queste, è promossa dal Municipio 9 e pubblicata anche sul sito del Comune: viene promosso come “Eid di quartiere” e si terrà in via Bernardino de Conti. “Dai libri per bambine e bambini alle attività e laboratori per l’infanzia; dal banchetto condiviso alla musica: sono i contenuti di un evento che rappresenta un’occasione di incontro tra le persone che vivono il quartiere”, si legge nel sito del Municipio 9. L’organizzazione non è in capo al Comune di Milano e al suo Municipio ma è coordinata dalle associazioni islamiche locali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Comune di Milano promuove la festa di fine Ramadan

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