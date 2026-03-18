Il Comitato di Pilotaggio si allarga Verrà attivato anche per le ex Ogr | Quell’area ha bisogno di attenzione

Il Comitato di Pilotaggio si sta ampliando e sarà ora attivo anche per le ex Officine Grandi Riparazioni alla Leopolda, oltre alla zona di Corso Italia. La decisione deriva dalla richiesta di prestare maggiore attenzione a quella specifica area, considerata strategica per lo sviluppo del quartiere. La nuova configurazione del comitato mira a coordinare interventi e iniziative in modo più efficace.

di Antonio Passanese Non solo il “cubo nero” di Corso Italia: il Comitato di pilotaggio verrà attivato anche per l’area delle ex Officine Grandi Riparazioni alla Leopolda. È questa la novità più rilevante anticipata dalla sindaca Sara Funaro, che allarga il raggio d’azione di uno degli strumenti chiave per la governance del sito Unesco fiorentino, aprendo a un monitoraggio stringente anche su uno degli ambiti urbanistici più discussi degli ultimi mesi. L’annuncio, arrivato durante un’intervista al Gr del Mattino su Lady Radio, intercetta un dibattito acceso: da più parti, infatti, si chiede di fermare qualsiasi trasformazione nell’area ex Ogr per restituirla integralmente alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comitato di Pilotaggio si allarga. Verrà attivato anche per le ex Ogr: "Quell’area ha bisogno di attenzione" Articoli correlati Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero. L’Unesco chiede nuove verifiche. Più vicina una revisione dei coloriFirenze, 17 marzo 2026 – “L’eccezionale valore universale del sito non risulta compromesso in maniera irreversibile”. Quell’unità sindacale di cui l’Italia ha bisogno. La riflessione di PolilloIl 2025 passerà alla storia come l’anno della definitiva rottura dell’unità sindacale. Una raccolta di contenuti su Il Comitato di Pilotaggio si allarga... Temi più discussi: Il Comitato di Pilotaggio si allarga. Verrà attivato anche per le ex Ogr: Quell’area ha bisogno di attenzione; Regio Retica entra nella fase operativa: il Comitato di Pilotaggio avvia l’attuazione del progetto Meta title; Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero. L’Unesco chiede nuove verifiche. Più vicina una revisione dei colori; Ex Ogr nel mirino Unesco: un comitato di controllo per il nuovo progetto. Il Comitato di Pilotaggio si allarga. Verrà attivato anche per le ex Ogr: Quell’area ha bisogno di attenzioneOltre al ’Cubo nero’ l’ente che fa capo all’Unesco si occuperà della futura trasformazione delle Officine. L’anticipazione della sindaca Funaro: un segnale politico che mira a rafforzare il coinvolgim ... lanazione.it Comitato di pilotaggio per il cubo nero. L’Unesco chiede nuove verifiche. Più vicina una revisione dei coloriNei giorni scorsi Palazzo Vecchio ha inviato un dossier di 18 pagine al ministero della Cultura e a Parigi. Ora non si escludono misure di mitigazione sull’ex Comunale. FdI attacca: Ammissione di c ... msn.com Regio Retica entra nella fase operativa: il Comitato di Pilotaggio avvia l’attuazione del progetto Meta title #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook